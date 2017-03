Metalúrgicos protestam em prol das mulheres em São José

Home

Redação

São José dos Campos



Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira (8), cerca de cinco mil metalúrgicos de nove fábricas de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava realizaram protestos contra a reforma da Previdência, que afetará ainda mais as mulheres, e a violência do machismo.



Em todas as fábricas, os metalúrgicos e metalúrgicas atrasaram a produção entre uma hora e uma hora e meia. Houve mobilização na General Motors, Embraer (Eugênio de Melo), Gerdau, Heatcraft, Hitachi, Prolind e Sigma, em São José dos Campos, Chery, em Jacareí, e na Blue Tech, em Caçapava.

O principal foco dos protestos foram as reformas trabalhista e da Previdência. Ainda como continuidade da luta deste 8 de março, haverá um ato na Praça Afonso Pena, às 17h.



"A reforma da Previdência vai afetar com mais força as mulheres, que terão de trabalhar ainda mais para se aposentar. Com essa proposta, o governo de Michel Temer (PMDB) desconsidera que somos submetidas à dupla jornada de trabalho e recebemos salários menores. Não vamos aceitar essa reforma", afirma a diretora do Sindicato dos Metalúrgicos, Aline Bernardo dos Santos.