Metalúrgicos discutirão assembleia salarial neste fim de semana

16:12

Daniela Santos

São José dos Campos



Insatisfeitos com as propostas abaixo da inflação, o Sindicato dos Metalúrgicos organizará no próximo sábado (24), uma assembleia que discutirá os rumos da assembleia salarial.



Os metalúrgicos reclamam que além da baixa bonificação, os empresários querem impor banco de horas e, muitas vezes, intimidam aqueles profissionais que não aceitam as medidas.



A assembleia será a partir das 9h na sede do sindicato, em São José dos Campos. De acordo com Júlio de Almeida, um dos integrantes do sindicato, a expectativa é que cerca de 150 trabalhadores participem da ação.



Protesto. Dia 29 de setembro, os trabalhadores de todo o país vão participar do Dia Nacional de Paralisação contra o governo do atual presidente, Michel Temer, por conta das novas reformas trabalhistas planejadas pelo poder executivo nacional.