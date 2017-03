Metalúrgicos de São José agendam paralisação contra propostas do governo

Home

15

Redação

São José dos Campos



Os metalúrgicos de São José e região participarão, nesta quarta-feira (15), do Dia Nacional de Paralizações e Mobilizações, convocados por tosas as centrais sindicais. Entre as reinvidicações do ato está as reformas da Previdência e trabalhistas.



Em todo o País estão programadas paralisações de trabalhadores das mais diversas categorias, como metroviários e condutores de São Paulo, professores da rede pública em diferentes estados, bancários, funcionalismo público estaduais e federal, eletricitários e trabalhadores dos Correios.



"As reformas são um gravíssimo ataque contra direitos históricos e constitucionais da classe trabalhadora. Vamos pressionar o Congresso Nacional para que os dois projetos sejam rejeitados. A reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria no país. Já a reforma trabalhista colocará nas mãos dos patrões o poder de retirar direitos conquistados com tanta luta. O Dia Nacional de Paralisações é justamente uma forma de os trabalhadores dizerem não a essas reformas.

É preciso uma Greve Geral para derrotar esses projetos, o governo Temer e esse Congresso corrupto", afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá.



Entre os metalúrgicos, além de São José dos Campos, também haverá mobilizações em São Paulo, Guarulhos, Osasco, Campinas, Sorocaba,Limeira, Santos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul.



Ato. O Dia Nacional de Paralisações faz parte de uma agenda unitária de lutas contra as reformas trabalhista e da Previdência e representa mais um passo na construção de uma Greve Geral.