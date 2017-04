Mesmo fora de casa, Águia leva mais torcida que Tigre

Home

- 11:02

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Rebaixado para a Quarta e última Divisão do Estado no ano passado, o São José estreou fora de casa neste domingo, com vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o União de Mogi das Cruzes.

No borderô da partida, 327 pagantes foram registrados. No documento, também está discriminado o número de ingressos vendidos para o setor de visitantes: 104. O preço era de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Curiosamente, no mesmo dia o São José dos Campos, outro time da cidade da região, e que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista, levou menos torcedores ao estádio, mesmo atuando dentro do Martins Pereira.

Na goleada por 5 a 0 sobre o Marília, que deixou o Tigre do Vale ainda vivo na briga contra o rebaixamento, apenas 77 pagantes foram registrados, gerando uma renda de R$ 960. Assim, como visitante, o São José levou mais torcedores ao estádio do que o São José dos Campos, em casa.

Rivalidade. O São José dos Campos se chamava Atlético Joseense e, desde 2014, mudou de nome alegando buscar mais proximidade com a cidade. Os torcedores da Águia do Vale, porém, nunca aceitaram tal mudança e se criou uma rivalidade entre os times.