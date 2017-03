Mercado exige qualificação, mas paga salário mais baixo

Home

Rendimento médio das 10 carreiras que mais empregaram na região em fevereiro foi de R$ 1.276,38

Xandu Alves

São José dos Campos

A geração de 330 empregos formais na RMVale em fevereiro --o que não ocorria desde novembro de 2016-- aqueceu o mercado das carreiras com maior exigência de qualificação, mas isso não veio acompanhado de melhores salários.

O rendimento médio das 10 carreiras que mais empregaram na região em fevereiro foi de R$ 1.276,38, enquanto que em janeiro o 'top 10' teve média salarial de R$ 1.416,77, revelando uma queda de 11,16%. No segundo mês do ano, a carreira que mais registrou saldo positivo de emprego na região foi a de professor, com salário médio de R$ 1.377,43.

Balanço. Foram 759 contratações e 63 demissões, com saldo de 696 postos de trabalho. Em janeiro, a profissão de assistente administrativo foi a que mais gerou saldo positivo, com 168 empregos. O salário médio era de R$ 2.100,44, maior que o de professor, mesmo com menor exigência.

A carreira de alimentador de linha de produção ficou em segundo lugar nos dois meses, mas com salário diferente: R$ 1.464,24 em fevereiro e R$ 1.358,27 em janeiro, leve aumento de 7,80%. E saldo positivo de emprego de 132 e 152, respectivamente.

Monitor de transporte escolar foi a terceira profissão que mais empregou em fevereiro, gerando saldo de 102 postos de trabalho. O salário médio foi de R$ 951,40. Perde para o terceiro lugar da lista de janeiro: estofador de móveis, com 126 de saldo de vagas e R$ 1.229 de rendimento médio.

“A crise derrubou os salários de algumas profissões, mas o aumento de cargos de maior qualificação na lista dos que mais empregaram é um bom sinal", disse o economista Fernando Lacerda. "Se isso continuar, a média salarial vai aumentar”.