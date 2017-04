Meninas da Águia vencem pelo Brasileirão

Home

- 17:01

Redação

São José dos Campos

O São José venceu o Vitória por 2 a 0 em Salvador, na tarde desta terça-feira, pela última rodada do primeiro turno da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

As Meninas da Águia, comandadas pelo técnico Márcio Oliveira, agora voltam a jogar contra as mesmas adversárias, mas na outra quarta-feira, dia 19, no estádio Martins Pereira, pela abertura do returno.

Antes, neste sábado, dia 15, visitam o Corinthians, às 15h30, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado desta terça, as Meninas da Águia seguem em sexto lugar no grupo 2, de oito equipes, com sete pontos. Agora, um pouco mais próximas da zona de classificação para a segunda fase. Já o time baiano segue na lanterna, com apenas um ponto somado.

Contra o Vitória, Nathy Rodrigues fez 1 a 0 no primeiro tempo. Na etapa final, Flavinha, de falta, aos 26min, ampliou a vantagem.