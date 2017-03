Meninas da Águia estreiam no Campeonato Brasileiro

Home

São José joga neste domingo, contra a Ponte Preta, às 16h no Martins Pereira, com entrada grtuita; com elenco mais humilde, time que tem novo técnico quer evoluir ao longo da temporada

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O time já não tem tantas estrelas como em temporadas anteriores. O investimento também já não é tão alto como em temporadas passadas. E a equipe não é mais a grande favorita ao título. Mesmo assim, o São José entra em campo animado neste domingo para a estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, às 16h, contra a Ponte Preta, no estádio Martins Pereira, com entrada gratuita.

O título do Brasileiro é o único que as Meninas da Águia ainda não têm na galeria. E, apesar de ter perdido várias jogadoras importantes, ainda conta com alguns nomes conhecidos da torcida, como a zagueira Bagé, a volante Edna Baiana e a meia Pepê, por exemplo.

E, mesmo sem o mesmo poderio de anos anteriores, ao menos as Meninas da Águia vão disputar a temporada inteira, que terá ainda o Campeonato Paulista.

Comando. E o São José terá um velho conhecido como técnico da equipe: Márcio Oliveira. O idealizador do time, em 2003, saiu em 2014 para assumir a Seleção Brasileira feminina. Depois disso, não voltou mais. Agora, ele chega para o lugar justamente de Emily Lima, a nova técnica da seleção.

O treinador aposta no crescimento do time no torneio. “Nossa proposta é sentir a evolução do time durante o campeonato. Se precisar, vamos buscar alguns reforços”, disse o treinador.

Embora a verba não seja mais tão grande quanto antes, Márcio Oliveira aposta na estrutura deixada na equipe ao longo dos anos. “A gente pega um trabalho que já estava em andamento. Em relação a anos anteriores, está mais profissional”, disse.

Segundo ele, a Ponte Preta, adversária de logo mais, poderá dar trabalho. “É um time que vinha disputando competição na região de Campinas e vai dar trabalho”, afirmou.

Regulamento. O campeonato tem 16 times divididos em dois grupos de oito. As equipes se enfrentam em turno e returno, dentro das próprias chaves. As quatro primeiras colocadas vão para a segunda fase. A partir daí, entra no mata-mata, até a decisão.

Equipe passa 2016 sem título importante

Desde 2011, quando conquistou o seu primeiro título no futebol feminino, conquistando a Copa Libertadores, o São José sempre faturava algum caneco todos os anos. A própria Libertadores veio outras duas vezes, a Copa do Brasil mais duas e o Campeonato Paulista em outras três oportunidades.

Em 2016, porém, as Meninas da Águia, com um elenco já mais enfraquecido em relação aos anos anteriores, terminou o ano sem nenhum título considerado oficial. Entre 2011 e 2015, as Meninas da Águia simplesmente conquistaram nove títulos importantes, incluindo o Mundial de Clubes no Japão, em dezembro de 2014.