Meninas da Águia enfrentam desafio no Acre

- 08:07

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O São José colocou o pé na estrada e foi a Rio Branco-AC, onde nesta quarta-feira visita o Atlético Acreano, às 19h, pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Na fase anterior, as Meninas da Águia eliminaram o Intercap-TO com vitória por 3 a 0, na casa das adversárias.

Se repetir feito logo mais, o time da técnica Emily Lima também elimina o jogo de volta, de acordo com o regulamento da competição. O segundo confronto, caso aconteça, será no dia 14 de setembro, às 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Campeão do torneio em 2012, o time joseense busca mais um título da competição para voltar à Copa Libertadores da América no ano que vem, já que foi eliminado do Campeonato Brasileiro no primeiro semestre.

Quanto ao jogo de logo mais, Emily destaca a dificuldade em obter dados sobre o adversário praticamente desconhecido. "Consegui acompanhar pouca coisa. Vi apenas os melhores momentos da primeira fase. Temos dificuldades de estudar essas equipes, pois montam o time na véspera. Mesmo assim, temos que tomar cuidado, a equipe tem peças boas, mas com poucos treinamentos. Por isso é nossa obrigação vencer”, afirmou a treinadora, através da assessoria de imprensa.

Boa notícia. Para o jogo de logo mais, o time poderá contar com a reestreia da meia Rosana, campeã mundial com a Águia em 2014, no Japão. "Eu espero que o time possa apresentar um bom futebol e sair com a vitória. Já estou bem adaptada ao time, treinando há alguns dias e também por ter treinado com a maioria das meninas no início do ano", disse Rosana, também através da assessoria.

Outra boa notícia é o retorno aos treinos da zagueira Gislaine, que passou por uma delicada cirurgia no joelho em 2015 e só agora retorna aos gramados.