Meninas da Águia encaram desafio na Copa do Brasil

15:39

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



Dois dias depois de ajudar a cidade a conquistar o título do futebol feminino nos Jogos Abertos do Interior, o São José viajou para Imperatriz-MA, onde nesta quarta-feira visita o JV Lideral, às 20h15, no estádio Frei Epifânio, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil da modalidade.



As Meninas da Águia se classificaram após eliminarem o Intercap-TO e o Atlético Acreano nas fases anteriores. Agora, sem a possibilidade de eliminar o jogo de volta, tenta levar um bom resultado para o Martins Pereira, no dia 29 de setembro, às 16h.



"Na final de segunda-feira mostramos determinação até o final, acreditamos o tempo todo no nosso elenco e talento, esse troféu nos dá uma dimensão melhor de que podemos alcançar algo maior com dedicação, determinação e luta. Agora nosso foco é único e exclusivo na Copa do Brasil, continuaremos determinadas na busca de mais um título", afirmou a meia Rosana, através da assessoria de imprensa.



Nesta quarta, o time terá um desfalque fora de campo: a técnica Emily Lima, que vai participar de um curso na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Assim, o time será comandado pelo auxiliar técnico Adilson Galdino.



O São José venceu a Copa do Brasil duas vezes: em 2012 e em 2013. O campeão do torneio garante vaga na Libertadores Feminina de 2017.