Meninas da Águia buscam a primeira vitória

10:27

Redação

São José dos Campos

Ainda sem vitórias no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o São José tenta acabar com o problema neste domingo, às 16h, quando recebe o Foz Cataratas-PR, no estádio Martins Pereira, pela terceira rodada, com entrada gratuita aos torcedores.

Em duas partidas já disputadas, as Meninas da Águia empataram por 1 a 1 com a Ponte Preta, em casa, há duas semanas, e depois perderam para o Flamengo, atual campeão, por 1 a 0, no Rio de Janeiro, com um gol de pênalti sofrido no final da partida.

Agora, o time comandado pelo técnico Márcio Oliveira tem a chance de reação contra uma adversária tradicional, mas que perdeu os dois primeiros jogos disputados no grupo 2 do torneio e está na lanterna da competição.

Regulamento. Com oito times na chave, as equipes se enfrentam em turno e returno, classificando as quatro primeiras colocadas para as quartas de final, que a partir desta segunda fase começa a ser disputado no sistema de mata-mata.