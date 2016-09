Menina de dez anos morre atropelada por ônibus em Pinda

Home

- 16:11

Redação

Pindamonhangaba

Uma menina de dez anos de idade faleceu no início da tarde deste sábado ao ser atropelada por um ônibus na rodovia Caio Gomes Figueiredo, em Pindamonhangaba. O acidente aconteceu por volta de 12h30.



A menina estava com o pai, e, ao atravessar a via, foi atropelada por um ônibus de transporte coletivo da empresa Viva Pinda. A empresa foi procurada por OVALE, mas ainda não se pronunciou.



O Corpo de Bombeiros fez o atendimento dos feridos e ambos foram levados para o pronto-socorro da Santa Casa de Pinda. A menina não resistiu e faleceu no hospital -- o motorista foi internado, mas a direção do hospital não divulgou informações sobre seu estado de saúde.