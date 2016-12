Mega-Sena da virada pagará R$ 225 milhões

Home

O tradicional sorteio da Mega-Sena da virada, marcado para o próximo dia 31, vai pagar R$ 225 milhões a quem acertar os seis números. As lotéricas do Vale já estão recebendo as apostas e o sorteio dos números ganhadores será às 21h do último dia do ano.

De acordo a análise combinatória, com as 60 dezenas que podem ser escolhidas pelos apostadores são possíveis 50.063.860 possibilidades de números levando em consideração um jogo simples, com apenas seis dezenas, o jogo mais tradicional da lotérica.

Com o valor de R$ 3,50, o apostador acertará a sena da “Mega da Virada” com certeza se gastar “apenas” R$ 175,2 milhões e fizer todas as possibilidades de jogos. Com o valor do prêmio estimado, o ganhador poderá, por exemplo, aplicar na poupança e ganhar cerca de R$ 1.150.000 por mês de juros.

Ganhadores. No ano passado, o prêmio final foi de R$ 246,5 milhões e 2016 começou muito bem com seis jogadores que levaram para casa juntos o prêmio da Mega Sena. Entre o número recorde de vencedores para este sorteio, estão quatro apostas vindas do Espírito Santo (Vila Velha, Guaçuí e dois ganhadores em Vitória), uma de São Paulo (Cerquilho) e outra de Alagoas (Água Branca).