Medina, Filipe e Wiggolly avançam no mundial de surfe

- 13:19

Trio de surfistas de região soma boas pontuações na Califórnia

Gazeta Press

São Paulo



O mar finalmente se abriu para os surfistas da Liga Mundial. Depois de ser adiada em um dia, a etapa de Trestles, na Califórnia, teve seu início, nesta quinta-feira. Dentre os brasileiros, três representantes da região, Gabriel Medina (São Sebastião), Filipe Toledo e Wiggolly Dantas (de Ubatuba) avançaram à próxima fase. Os demais surfistas irão à repescagem, com a exceção de Alejo Muniz, que ainda não entrou no mar americano.



Gabriel Medina disputou sua bateria contra o australiano Adam Melling e o compatriota Alex Ribeiro. O paulista de Maresias chegou a abrir 15.33 de pontuação, mas sofreu uma punição por interferência, e viu sua nota cair para 11.67, somando 3.67 e 8.00. Melling marcou 10.93, e Alex fez 9.80, indo para a repescagem.



Na sétima bateria do dia, Wiggolly Dantas venceu com tranquilidade. O brasileiro somou 15.47, de 6.40 e 9.07, destronando o australiano Matt Banting e o atual campeão mundial, Adriano de Souza, o Mineirinho. Ambos acumularam 10.90 e 9.70, respectivamente.



Já Filipinho venceu uma bateria difícil. O surfista marcou 17.50 pontos no total, após uma nota 8.17 e um 9.33. O americano Kelly Slater, vencedor da última etapa, em Teahupoo, Taiti, somou 16.20. Jeremy Flores, da França, foi o terceiro colocado, com 11.87.