Medina e Filipinho entre os mais bem pagos do surfe

Surfistas de São Sebastião e de Ubatuba estão entre os dez da modalidade na última temporada

O Brasil tem dois representantes na lista dos 10 surfistas mais bem pagos de 2016. E os dois atletas são justamente representantes de cidades do Vale do Paraíba, que faturaram altos valores nesta última temporada, mesmo sem ter conquistado títulos.

Segundo levantamento da revista Stab Magazine, que levou em consideração os prêmios da Liga Mundial de Surfe, além de valores de patrocínio, Gabriel Medina e Filipe Toledo, o Filipinho, receberam rendimentos milionários no último ano.

Medina, que nasceu em São Sebastião, onde vive até hoje, foi campeão mundial em 2014, o primeiro brasileiro a conseguir tal feito. Já Filipinho, vice-campeão mundial em 2015 ao perder o título para o também brasileiro Adriano de Souza, nasceu em Ubatuba.

Valores. Com um total de 5,5 milhões (R$ 17,5 milhões) de dólares acumulados e a trás apenas de John John Florence, líder do ranking com 6,1 milhões de dólares (R$ 19,5 milhões) recebidos no ano passado, Medina aparece no segundo lugar, como principal brasileiro da lista.

Já Filipinho surge como o sétimo surfista mais bem pago de 2016. O paulista de 21 anos faturou algo em torno de 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 5,15 milhões).

O sistema de premiação da Liga Mundial de Surfe (WSL) distribui valores conforme a posição dos atletas em cada uma das 11 etapas do torneio. Os campeões tem um prêmio equivalente a R$ 321 mil, enquanto os perdedores da primeira etapa e da repescagem ficam com algo próximo de R$ 28 mil cada.

Temporada. O Campeonato Mundial de Surfe masculino de 2017 começa no dia 14 de março, na Austrália, em Gold Coast. Ao todo, serão 11 etapas. O Brasil recebe a prova entre 9 e 20 de maio, no Rio de Janeiro.