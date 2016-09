Medina é eliminado, mas Filipinho dá show e avança na Califórnia

Home

O dia foi de distintas emoções para o surfe brasileiro, com os três atletas da região na disputa. Enquanto Gabriel Medina e Wiggolly Dantas foram eliminados da terceira fase da Liga Mundial de Surge, Filipe Toledo deu um verdadeiro show na fase de classificação e garantiu sua vaga para a próxima fase da etapa de Trestles, nos Estados Unidos, no circuito mundial.



A eliminação de Medina foi polêmica. O surfista de São Sebastião precisava de uma nota 8.34 para despachar o americano Tanner Gudauskas, mas os juízes lhe deram a média 8.30 na última bateria. Ainda na água, Gabriel bateu palmas ironicamente para os cinco avaliadores. Wiggolly, de Ubatuba, foi eliminado pelo australiano Joel Parkinson.



Quem se deu bem e segue sendo um dos candidatos para vencer a etapa é Filipe Toledo. Também de Ubatuba, o surfista fez 18.10 de 20 pontos possíveis, e eliminou o também brasileiro Caio Ibelli. Com a eliminação do atual líder do ranking, John John Florence, Filipinho aumentou o favoritismo -- o principal rival deve ser a lenda americana Kelly Slater, que elimnou o australiano Jack Freestone, mas que já foi superado pelo surfista de Ubatuba na primeira fase.