Marquinhos sofre lesão e São Paulo pode desistir de contratação

Alvo do São Paulo para reforçar o setor ofensivo do time, o meia-atacante Marquinhos pode não assinar mais com o clube do Morumbi. Isso porque o jogador do Internacional sentiu uma lesão na coxa durante o treino da última quinta-feira e pode ter sua contratação barrada no Tricolor.



Exames médicos feitos em Porto Alegre deram o prazo de sete a dez dias até a recuperação do atleta. Nesta sexta, Marquinhos realiza o mesmo procedimento, mas na capital paulista. A transferência para o São Paulo depende dos resultados dessa avaliação.



Com 26 anos, Marquinhos chegaria para se tornar mais uma opção de atacante que atua pelas beiradas do campo, sendo um jogador com as características procuradas pela comissão técnica e diretoria do Tricolor. O meia teria contrato por empréstimo até o final do Campeonato Paulista do ano que vem.



Já a contratação do meia Jean parece estar mais próxima de ocorrer. O atleta vive grande fase no Campeonato Brasileiro da Série B, tendo ajudado do Vila Nova com três gols e oito assistências até então. O jogador, no entanto, pertence ao São Bernardo, com o qual o Tricolor já tem um acordo.



Passadas 22 rodadas, o São Paulo ocupa o 11º lugar do Brasileirão, com 28 pontos, apenas quatro a mais que o Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time de Ricardo Gomes será o clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira (7), no Palestra Itália.