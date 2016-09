Marco Aurélio Cunha assume o comando do futebol do São Paulo

Home

O São Paulo confirmou as expectativas e anunciou na manhã desta sexta-feira Marco Aurélio Cunha como novo diretor executivo do clube. O lugar estava vago desde a noite de quarta, quando Gustavo Vieira de Oliveira deixou a função em comum acordo com o presidente Carlos Augusto Barros e Silva diante de uma situação de pressão e desgaste muito fortes. Conselheiro vitalício, Marco Aurélio terá de se afastar do órgão para assumir o cargo remunerado e, a princípio, ficará por apenas três meses.



O clube do Morumbi espera dar continuidade ao trabalho do famoso personagem são-paulino, mas a liberação temporária parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso porque Marco Aurélio Cunha estava trabalhando para a entidade no projeto com o futebol feminino. O ex-vereador não quis virar as costas para o São Paulo, mas deixou a decisão nas mãos do presidente Marco Polo del Nero por “gratidão”. O mandatário então acertou a liberação até o fim do ano, imediatamente aceita pelo Tricolor Paulista, que não pretende entrar em colisão com a CBF.



Marco Aurélio Cunha chega com a missão de reerguer o São Paulo. A equipe inicia a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro a um ponto da zona de rebaixamento, venceu apenas um dos últimos 11 jogos e também está em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil em confronto com o Juventude, que disputa a Série C do nacional.



Ex-médico e superintendente do São Paulo na gestão do falecido Juvenal Juvêncio, Marco Aurélio nunca escondeu seu desejo em ser presidente e atualmente fazia oposição à atual gestão. Sua contratação também serve para acalmar os ânimos dos torcedores, principalmente com a principal organizada do clube. O dirigente goza de prestígio e tem a simpatia das arquibancadas.



O dirigente, que tem uma longa história com o Tricolor e esteve presente nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 2005, além do tricampeonato brasileiro em 2006, 2007 e 2008, disse que não poderia recusar o pedido de ajuda do clube que o criou.



“O São Paulo, agora nesta situação mais delicada, me pediu para ajudar. Eu passei aqui no clube há duas semanas, senti como as coisas andavam e aí o presidente Leco conversou comigo. Eu falei que dependo da CBF, tenho uma relação de trabalho lá muito boa e muito intensa, cuido das seleções femininas com o maior carinho. O presidente Marco Polo (Del Nero) conversou comigo, me disse que talvez pudesse fazer um empréstimo, uma liberação, uma licença não remunerada para eu ajudar o São Paulo nesse momento, a pedido do presidente”, revelou Marco Aurélio ao Fox Sports.



“Não posso dar as costas para quem me criou, que foi o São Paulo, num momento delicado. Seria egoísmo na minha parte não enfrentar isso. O momento não é bom, é difícil, não é fácil, mas eu não posso. Pelo que eu escuto na rua, pela expectativa que as pessoas têm de mim, pelo que eu gosto do São Paulo como instituição, eu não posso faltar a esse chamamento. É um dever e, para dever, a gente não vira as costas”, disse o dirigente, que deverá ocupar o cargo até dezembro deste ano, com a missão de reerguer o clube do Morumbi.



Para Cunha, a diretoria do clube fez escolhas erradas.



“A minha volta é, também, um pouco da demonstração de que este caminho equivocado tem que mudar. Eu estou voltando para tentar ajudar, tentar fazer o São Paulo voltar a ser o São Paulo que conhecíamos. Não é saudosismo, não é voltar ao passado, não são práticas antigas. São práticas modernas com pensamento e experiência que a gente adquiriu, para devolver o São Paulo ao lugar do São Paulo. A partir daí o São Paulo segue sua vida”, disse.



Apesar de estar de volta e disposto a ajudar, Marco Aurélio Cunha não escondeu que a decisão é, também, um sacrifício. Responsável pelos projetos de futebol feminino junto à CBF, o dirigente lamentou se afastar temporariamente do cargo, mas desconsiderou negar o pedido do clube paulista.



“Posso contribuir na dificuldade. É um pai doente que você deve, por responsabilidade, voltar a ajudar. O São Paulo me criou e está num momento de doença e eu não posso deixar de ajudar, não posso virar as costas, mesmo não sendo bom pessoalmente esse retorno. É bom para o São Paulo, para mim é emocionante, mas é extremamente difícil”, finalizou.