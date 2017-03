Marcelo Odebrecht afirma que todos os políticos eleitos tiveram Caixa 2

Home

- 17:52

Redação

São José dos Campos

Durante seu depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, o empresário Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo que leva seu nome, disse que todos os candidatos eleitos no país tiveram financiamento ilegal em campanha. "Duvido que tenha um político no Brasil que tenha se eleito sem Caixa 2. E, se ele diz que se elegeu sem, é mentira, porque recebeu do partido. Então, impossível", disse.

As informações são da Agência Estadão. A declaração estaria no depoimento que apura o caso de abuso de poder político e econômico da chapa Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB), nas eleições presidenciais de 2014.

"Caixa 2, para a gente, e eu acho que para todas as empresas, era visto como natural. Os valores definidos pelos candidatos eram tão aquém do que eles iam gastar que não tinha como a maior parte das doações não ser caixa 2. Era impossível", declarou Odebrecht, afirmando que, no caso da empresa, 75% dos recursos disponíveis para campanhas eram pagos fora do sistema oficial.

Depoimento. Em um dos trechos, Odebrecht afirma que se arrepende de tratado de propina no governo federal. Em linhas gerais, ele disse que não só ele, mas toda a sociedade errou ao assistir, de forma 'passiva', o esquema do poder público.

O governo sabia, a população sabia, eu sabia que o meu empresário, para atuar na Petrobrás, de alguma maneira, tinha de atender aos interesses políticos daquela diretoria. Eu fazia vista grossa, a sociedade fazia vista grossa, todo mundo fazia vista grossa", disse. "Olhando para frente, precisa mudar muita coisa, entendeu? Essa questão da Lava Jato foi positiva, porque acho que vai corrigir daqui para a frente”, afirmou.