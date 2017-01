Maquiador de São José bomba nas redes sociais

Home

- 06:30

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Muito além das belas maquiagens que encantam as mulheres, alguns profissionais -- artistas!-- gostam de aproveitar tudo o que o mercado da beleza oferece em termos de cores para ousar e transformar o rosto de clientes em telas prontas para receber verdadeiras obras de arte.

Esse é o caso de Rafael Salviano, 32 anos, maquiador que tem São José dos Campos no coração desde os 11 anos de idade, quando veio com sua família de São Bernardo do Campos para as terras de cá.

E é ele que tem encantado nas redes sociais os interessados em maquiagens artísticas. Fã de desenho e do universo da moda desde criança, Rafael se divertia na infância reproduzindo aquilo que via nas revistas em si mesmo.

Na adolescência, passou a fazer maquiagens em drag queens para shows, até que descobriu que poderia ir além. E, entre um trabalho e outro, nas horas vagas, passou a fazer testes de maquiagens ainda mais elaboradas em si mesmo.

Arte. Sua primeira “make” artística foi inspirada nos traços impressionistas do pintor holandês Vincent van Gogh. Muito além do rímel, base e sombras, o maquiador se divertiu com materiais e desenvolveu técnicas específicas até atingir o resultado desejado.

Satisfeito com o que viu, fotografou, publicou na web e resolveu investir ainda mais na área. “Alguns clientes começaram a me procurar para festas a fantasias, passei a fazer editoriais de moda”, contou ele, que tem uma predileção por imagens orgânicas, como esqueletos e músculos.

Sua “make” preferida até o momento: uma maquiagem de caveira com tachas, que fez em outubro do ano passado na ocasião do Dia das Bruxas. “Essa está no meu top 10”, diz. “Minhas maquiagens são únicas. Nunca repito’. Mesmo quando pedem algo que eu já fiz, sempre incremento com um detalhe, de acordo com a personalidade da pessoa, e a maquiagem torna-se única novamente”, continuou.

Estudos. Rafael começou como autodidata, sem ter feito qualquer curso profissionalizante na área. “Mas, ao longo do tempo, busquei aprender técnicas com aqueles com quem trabalhei, contou. “Até hoje busco inovar. Sempre vou atrás de novas referências e técnicas”.

Para este ano, o artista pretende passar para o “outro lado da moeda” e passará a dar aula. “Quero ensinar os maquiadores --mesmo os profissionais-- a terem um novo olhar”, disse.