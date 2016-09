Manifestação contra Temer tem sete detidos em São Paulo

Home

Sete manifestantes foram detidos na noite de hoje (2), em São Paulo, durante manifestação contra o presidente Michel Temer. De acordo com a Polícia Militar, grupos quebraram vitrines de lojas e depredaram pontos de ônibus na zona oeste da capital paulista. A manifestação foi encerrada por volta das 22h20.

O ato contra o presidente Michel Temer e em defesa dos direitos das mulheres e dos negros, especialmente as mulheres negras, começou no Largo da Batata. A manifestação foi organizado por diversos coletivos e organizações ligados ao movimento negro.

Os manifestantes se reuniram desde as 18h no local, com faixas pedindo a saída de Temer. O grupo gritou "nem recatada e nem do lar, a mulherada está na rua pra lutar", "fora Temer" e "não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Polícia Militar". As informações são da Agência Brasil.

Representante do Núcleo Impulsor de São Paulo da Marcha de Mulheres Negras, Luka Franca, disse que o ato de hoje teve o objetivo de "denunciar o caráter racista do golpe", dizendo que há uma série de decisões que Temer vem tomando nesse sentido, como acabar com setores do Ministério da Saúde que pensam políticas de saúde para a população negra.

Luka afirmou que há questões como o genocídio da juventude negra, o alto índice de violência contra as mulheres, principalmente contra as mulheres negras. "Por conta disso, achamos que era importante frisar que o golpe, para além do golpe político como ele está colocado, ele é um golpe racista", disse Luka. "Para nós, a única saída possível para o golpe é o povo decidir. Nós não vamos aceitar um presidente imposto pela Casa Grande desse país".

No fim, grupos de manifestantes se separaram e passaram a atacar pontos de ônibus e destruir vitrines de lojas e concessionárias.