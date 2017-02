Mais um suspeito de morte de adolescente é preso em Lavrinhas

Home

Daniela Santos

Um suspeito de participação no assassinato de uma adolescente de 12 anos foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (8), em Lavrinhas.



Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado em sua residência no bairro Jardim Mavisou. ‘Gu Neguinho’, como é popularmente chamado participou de um latrocínio, roubo seguido de morte, que ocasionou o óbito da adolescente Maria Fernanda Cândido, no último dia 28 de janeiro, em Cachoeira Paulista.



Já os outros dois suspeitos, um foi encontrado e preso em Campos do Jordão, no dia 3 de fevereiro, e o outro foi morto a tiros pela PM no último domingo (5), também em Lavrinhas.



Caso. Maria Fernanda Cândido estava no banco detrás do carro em que a mãe dela dirigia, quando foram surpreendidas pelos três criminosos que tentaram roubar o carro e atiraram na menina.