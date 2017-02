Mais de 370 funcionários da OS do Esporte entram em aviso prévio em São José

Home

O futuro de 372 profissionais da OS (Organização Social) do Esporte, em São José dos Campos, está indefinido desde esta terça-feira, quando o grupo de professores foi colocado em aviso prévio.

O contrato entre a Prefeitura de São José e a OS termina em 14 de março. A intenção do governo Felicio Ramuth (PSDB) é reestruturar o modelo de OS, com o objetivo de baixar os custos do convênio. “O assunto deveria ser debatido primeiro, para depois ser implantado. Depois que termina de mandar embora, colocar em aviso prévio, as pessoas descobrem por terceiros a informação”, afirmou o vereador Wagner Balieiro (PT) ontem, durante a sessão na Câmara.

Dos professores de Educação Física colocados em aviso prévio, 146 trabalham nas academias ao ar livre e outros 226 nas unidades esportivas de São José.

Outro lado. A administração disse ontem que “está fazendo uma reestruturação na OS do Esporte, com o objetivo de baixar os custos do convênio. Hoje, todas as secretarias estão trabalhando com um contingenciamento de 15%. A meta é reduzir custos sem deixar de oferecer serviços de qualidade à população”, afirmou.

Sustenta ainda que o atendimento será mantido. “O contrato entre a prefeitura e a OS está se encerrando e por questões legais, a mesma é obrigada a colocar os funcionários em aviso prévio. A OS está sendo reestruturada pela Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida para otimizar os serviços e oferecer melhor atendimento à população”, disse.