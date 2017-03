Mais de 30 torcedores do Fluminense são presos no Engenhão

Home

- 11:18

Da Agência Brasil

Trinta e três torcedores do Fluminense foram presos ontem (23) durante jogo com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, eles foram presos pela Polícia Militar e encaminhados ao juizado de plantão no estádio, por portarem objetos utilizados em agressões, como soco inglês. Dois dos detidos são adolescentes.

O Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos receberá hoje o relatório do juizado de plantão do Engenhão e decidirá a pena a ser adotada para eles, que pode incluir até a proibição de frequentar estádios.

Trens depredados

A SuperVia, que administra a malha ferroviária do Grande Rio, também informou que torcedores arrancaram nove janelas de um trem do ramal Japeri e destruíram um portão da Estação Engenho de Dentro, que fica em frente ao estádio, depois do jogo de ontem. Por volta das 23h, torcedores chegaram a brigar em uma das plataformas da estação.