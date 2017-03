Mais de 3 mil civis teriam sido mortos em enfrentamentos no oeste de Mossul

Home

- 17:30

Da Agência DPA

Mais de 3 mil civis foram mortos desde o início de fevereiro quando começou a ofensiva do exército iraquiano para recuperar a parte ocidental da cidcade de Mossul, último bastião da milícia terrorista Estado Islámico (EI) no norte do Iraque. As informações são da agência alemã, citando uma fonte civil local que pediu anonimato.

Entre os mortos havia mulheres, crianças e ancião, disse a fonte. Estima-se que 2.070 corpos estejam embaixo dos escombros dos edifícios destruídos nos enfrentamentos em numerosas zonas residenciais do oeste de Mossul. "Os cadáveres ainda não foram recuperados devido a presença de franco-atiradores do EI”, disse o informante.

A cifra também inclui os civis mortos nos ataques aéreos dos últimos três dias lançados pelas forças iraquianas e da coalizão internacional contra o EI dirigida pelos Estados Unidos nas áreas que seguem só o controle dos extremistas no centro antigo de Mossul. O governo iraquiano ainda não fez nenhum comentário a respeito.

Compartilhar: Facebook Google Plus Twitter