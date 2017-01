Mais de 200 vagas são abertas na região pelo Emprega São Paulo

Home

- 17:51

Daniela Santos

São José dos Campos



Duzentas e quarenta e duas vagas de emprego foram abertas nesta segunda-feira (30) na região da RMVale, pelo portal Emprega São Paulo.



As oportunidades estão concentradas nos setores de comércio, indústria e serviços e estão disponíveis nas cidades de: Aparecida, Caçapava, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté.



Para se cadastrar é necessário se inscrever no site www.empregasaopaulo.sp.gov.br e comparecer ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de cada município, com o RG, CPF, PIS e carteira de trabalho.



Dentre as vagas oferecidas estão: atendente de balcão, auxiliar de enfermagem e vendedor.



A escolaridade e experiência será levada em conta de acordo com a vaga.