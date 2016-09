Mais de 100 gramas de maconha são apreendidas em penitenciárias do Vale

Home

- 14:56

Redação

Taubaté



Agentes penitenciários apreenderam 111,44 gramas de droga neste final de semana com três mulheres que tentavam entrar em unidades prisionais de Tremembé e Caraguatatuba.



De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), no sábado, a mãe de um detento do CDP de Caraguatatuba, tentou entrar com 63,6 gramas de maconha na unidade. O fato ocorreu por volta das 8h30min, durante horário de visita.



No domingo, dia 11, os agentes do CDP apreenderam 0,54 grama de maconha com uma visitante de 28 anos. A droga estava na roupa íntima da suspeita, que foi encontrada no momento em que a mulher passava pela revista. A ocorrência foi registrada às 9h40min.



Também no domingo, na Penitenciária 1 de Tremembé, uma mulher de 54 anos, companheira de um detento da unidade apresentou comportamento suspeito durante revista de rotina e foi surpreendida ao portar 47,3 gramas de droga dentro do corpo.



Nos três casos, as mulheres admitiram estar com um pacote de maconha. Em seguida, elas entregaram voluntariamente o objeto para os agentes. As mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia e tiveram os nomes suspensos do rol de visitas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). O CDP de Caraguatatuba e a P1 de Tremembé registraram Boletim de Ocorrência e comunicaram as ocorrências para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurarem Procedimento Disciplinar Apuratório.