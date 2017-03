Mais da metade das famílias atingidas pelas chuvas em São José já retornaram para suas casas

Home

- 14:33

Daniela Santos

São José dos Campos



Quase 90% das famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas registradas em São José de segunda para terça-feira (7) já começam a voltar para suas residências, de acordo com a prefeitura.



O órgão ainda comunicou que oito casas ficaram alagadas durante as chuvas que caíram entre o fim de terça-feira e madrugada desta quarta (8) e que mais um ponto de apoio foi montado no bairro Sítio Bom Jesus, na região sudeste da cidade para amparar as famílias que tiveram casas alagadas.



Ocorrências registradas durante a noite desta terça e madrugada de quarta-feira, segundo a Defesa Civil:



Queda de um muro na Vila São Bento;

Queda de muro e alagamento em uma casa no Jardim Diamante;

Casa alagada no Jardim Santa Cruz;

Queda de um muro sobre residência na avenida Tancredo Neves, no Jardim Nova Michigan;

Seis casas alagadas na Vila Guarani;



Trânsito. Houve alagamentos no viaduto Vista Verde, na avenida Juscelino Kubtscheck, trevo do DCTA, inundação na rua Nelson D’Ávila x Dolzani Ricardo e Nelson D’Ávila x João Guilhermino e na rua Araguari, no Jardim Ismênia.