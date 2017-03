Home

- 16:02

Da Agência Brasil

A maioria dos estudantes de medicina (91,2%) teve desempenho considerado adequado na primeira edição da Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (Anasem). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeixa (Inep), responsável pelo exame. apenas 1,9% obteve desempenho avançado e, na outra ponta, 6,9%, básico. Os resultados estão disponíveis na página do Inep.

A avaliação foi aplicada no ano passado a estudantes do 2º ano de medicina. Ao todo, foram avaliados 22.086 alunos de 233 cursos. De acordo com o Inep, 98,71% das escolas apresentam média em nível adequado e 1,29%, no básico - o resultado abarca 91% das instituições que oferecem o curso no país.

Os estudantes também responderam a questões sobre a própria avaliação. A maioria, 62,5%, considerou que a prova teve grau médio de dificuldade; 32,3%, difícil; 2,5%, muito difícil; 2,5%, fácil; e 0,2%, muito fácil.

Anasem

A Anasem está prevista pelo Programa Mais Médicos e em resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE). A prova, aplicada anualmente, é composta por 60 questões objetivas e três discursivas. Assim como outras avaliações do Inep, é baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesma metodologia de correção usada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, só os alunos do 2º ano do curso participaram da avaliação. A partir do ano que vem, a Anasem será aplicada também aos alunos do 4º ano, e em 2020 chegará aos do 6º ano. A participação é obrigatória, pois a regularidade na avaliação é atestada no histórico escolar.

Os que fazem a prova recebem o resultado para autoavaliação. O coordenador de curso recebe o resultado dos alunos de sua instituição, discriminado por série, competência, conhecimentos, habilidades e atitudes, elencados na matriz do exame, além da média de sua região e da média nacional.

No dia 18 de outubro, será realizada a segunda edição da Anasem, da qual participarão estudantes matriculados no 2º ano dos cursos de medicina.