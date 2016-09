Maiara vai à final dos 50m costas na natação

Home

- 12:54

Redação

São José dos Campos

Nascida em Jacareí e criada em São José dos Campos, a nadadora Maiara Barreto conquistou neste sábado (10) uma vaga para a final dos 50m nado costas na categoria S3 dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.



Com a marca de 1m5s94, Maiara garantiu o sexto melhor tempo, e disputará a final às 18h32. No ranking do Cômite Paralímpico Internacional, Maiara é a quinta melhor nadadora dos 50m nado costas e a oitava nos 100m livre.



Em São José, a nadadora compete pelo Instituto Athlon. Na decisão deste sábado, ela terá a concorrência das fortes chinesas Quiuping Peng e Guofen Meng.