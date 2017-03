Madrasta de Ortiz recebe 'supersalário' em fevereiro

Home

A madrasta do prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), recebeu no mês de fevereiro um ‘supersalário’. Secretária de Finanças do município, Odila Sanches teve vencimento bruto de R$ 78.367,40 no mês passado.

Casada com o pai do prefeito, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz (PSDB), ela recebeu quase cinco vezes mais que Ortiz Junior, que tem o salário de R$ 16.574,82. Com descontos como de imposto de renda e previdência municipal, o salário líquido foi de R$ 69.192,72.

O valor é bastante superior ao referente a janeiro: bruto de R$ 19.591,85 e líquido de R$ 10.417,17. Odila ingressou na prefeitura em dezembro de 1987, no fim do primeiro mandato de José Bernardo Ortiz.

Revolta. A informação, publicada no Portal da Transparência, gerou indignação de servidores municipais. Segundo as reclamações, é grande o número de funcionários que aguardam na ‘fila’ para receber a licença-prêmio. A resposta da prefeitura, segundo eles, é que falta verba para o pagamento. Para servidores ouvidos pela reportagem, Odila teria ‘furado a fila’ por ser madrasta de Ortiz Junior.

Outro lado. Segundo a prefeitura, o valor pago a Odila em fevereiro refere-se a vantagens pessoais e ao pagamento de licença-prêmio. A reportagem perguntou a que período se refere essa licença-prêmio, mas a administração não informou.

A prefeitura alegou apenas que “vem realizando expressivos pagamentos de licença-prêmio” para os servidores municipais.