Mão biônica é desenvolvida em Universidade de São José

- 15:38

Daniela Santos

São José dos Campos



Uma mão biônica que se movimenta com base na atividade muscular das pessoas. Após mais de dois anos de pesquisas e testes primários, professores e alunos da Univap (Universidade do Vale do Paraíba) pretendem testar o material com o intuito de beneficiar pessoas de baixa renda.



Trata-se de uma prótese feita com impressão 3D, que consiste em microcomputadores instalados no produto e que fazem com que as mãos se abram e fechem. Mas os pesquisadores ressaltam que a prótese não será implantada. O primeiro passo será estudar e analisar o diagnóstico de cada paciente, pois cada um tem sua peculiaridade e um tempo para se adaptar. A prótese vai ser modelada em função do corpo de cada ser humano.



Os pesquisadores informam que o custo com materiais e, por fim, para construir a mão biônica foi de R$ 500 cada uma. Um valor bem abaixo da média do mercado, já que uma prótese convencional pode custar de R$ 80 mil a R$ 150 mil.



“A prótese tem que ser sensitiva e motora. Ainda vamos testar para adequar de acordo com o tamanho de cada paciente, até porque tem pessoas que já nascem sem o membro. Outras, perderam ao longo da vida. O que posso adiantar é que ela terá, aproximadamente, o peso de um braço ”, contou o professor doutor em engenharia biomédica e coordenador do curso de fisioterapia da Universidade do Vale do Paraíba, Mário Lima.



Lima pretende realizar os testes ainda no ano de 2017. Duas a três pessoas serão selecionadas para testar o novo aparelho. Inclusive, os interessados podem fazer a inscrição por meio de telefone (12) 3947-1086, pelo e-mail fisioterapia@univap.br ou pelo facebook do curso de fisioterapia: facebook.com/fisioterapiaunivap.



Futuro. O próximo passo dos profissionais será buscar recursos financeiros por meio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) para continuar com pesquisas e aprimorar cada vez mais os benefícios à população.