Mães reclamam de falta de vans escolares em São José

Daniela Santos

São José dos Campos



A falta de vans escolares que atendam bairros da zona leste de São José dos Campos leva mães a caminharem mais de 40 minutos diariamente para não deixarem os filhos perderem dias de aula. A rotina, vivida por moradores do bairro Jardim das Paineiras 2, vem desde o início do ano.



De acordo com a dona de casa Mauricéia Ferreira, de 38 anos, muitas crianças chegam a ser prejudicadas na rotina escolar, principalmente na época de chuvas.



“Saio de casa às 17h e chego na escola do meu filho por volta das 17h45. Em períodos de chuva é um sacrifício, as crianças já chegaram a perder aula. No calor, quando o sol está muito forte, já houve casos de crianças que passaram até mal. Fazemos este caminho quatro vezes ao dia”, disse.



Desempregada há quatro meses, Mauricéia está entre os moradores que não têm condições financeiras de bancar uma van particular ao filho e explica que, somente em sua vizinhança, são mais dez famílias na mesma situação. Segundo a dona de casa, houve um contato com a prefeitura, mas a administração teria informado que não há motoristas para realizar o transporte e que é preciso que as mães esperem por uma vaga.



Transporte. A fiscal de prevenção Conceição Alves enfrenta situação semelhante. Ela conta com a ajuda da sogra para levar seu filho à escola. Como ela trabalha durante o horário de entrada dele, a avó deixa o neto na escola. “Ela não pode faltar à aula. É muito difícil. A prefeitura tem que oferecer a van”, comenta.



Parte desses alunos estuda na Escola Municipal Silvana Maria Ribeiro de Almeida, localizada no Jardim Cerejeiras, bairro próximo. Os responsáveis também afirmam que já disponibilizaram toda a documentação solicitada pela instituição de ensino que, por sua vez, já encaminhou o ofício à prefeitura.



Outro lado. Segundo a prefeitura, a obrigatoriedade do fornecimento do transporte gratuito são para aqueles que moram em um raio superior a dois quilômetros da escola. Caso contrário, a condução tem de ser por conta da própria família.



Em nota oficial, a prefeitura limitou a dizer que “nos casos de solicitação de transporte escolar, a família precisa entrar com a documentação no Setor de Transporte Escolar para ser analisada, conforme legislação. Após essa análise é que se verifica se o caso será atendido ou não”.





Mãe de criança especial teve de ir à Câmara



A dona de casa Alecsandra Brandão, também de São José, esperou mais de dois meses para conseguir uma van especial para levar a filha dela, de nove anos, portadora de Síndrome de Down. Segundo Alessandra, a filha teve de faltar das aulas durante este período e ela ficou sem emprego para poder cuidar da menina. “Fiquei sem emprego. Pedi ajuda para a prefeitura e tive que recorrer até à Câmara Municipal. Depois de tanta insistência, consegui e ela vai começar a ir para a aula”, comentou.