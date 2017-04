'Mães do cárcere' e a prisão da saudade dos filhos

Home

Sistema prisional da região tem aproximadamente 580 presas que estão longe dos filhos, segundo os dados da Defensoria

Xandu Alves

São José dos Campos

Os olhos pequenos e tristes de Kátia (nome fictício) procuram o horizonte ao falar da filha, que completou quatro anos no início do ano: “Ela é minha salvação”. Aos 21 anos, Kátia cumpre pena em Tremembé por ter levado droga ao pai da menina, que estava preso.

Ela foi presa pouco depois de ter dado à luz, a obrigando a amamentar a filha no cárcere. O bebê ficou com familiares em São Paulo, enquanto ela conta os minutos para ganhar o livramento condicional que a fará voltar a conviver com a menina. “Pensando nela eu não fico imaginando bobagens. Ela é minha meta de vida. Voltar para ela, viver com minha filha e trabalhar para dar a ela um futuro decente”, afirma a detenta.

Mulheres. Histórias como a de Kátia recheiam o sistema prisional paulista, que tinha, segundo levantamento da Defensoria Pública do Estado, 12.768 mulheres encarceradas no final do ano passado, sendo 2.722 mães e seus 6.108 filhos.

Desde 2013, a Defensoria transformou o apoio a mulheres presas uma política permanente, batizada de “Mães em Cárcere”. Contando com apoio da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) e das unidades, os defensores fazem um levantamento anual do número de mulheres e mães encarceradas e lutam para conseguir benefícios a esse público.

“Nosso intuito é que as mães possam cumprir pena em prisão albergue, ou seja, em casa, disse o sociólogo Henrique de Paula Finoti, agente de defensoria do Núcleo Especializado de Situação Carcerária.

Segundo ele, uma frente de batalha permanente é a de evitar que as mulheres presas percam a guarda de seus filhos e outra para que possam amamentar os bebês por mais tempo no cárcere. A lei determina 6 meses no mínimo. “Em São Paulo, esse prazo mínimo virou máximo”, afirmou Finoti.

Sonhos. Em novembro do ano passado, depois de quase dois anos presa, Elda Aquino, 21 anos, deixou a penitenciária de Taubaté. Presa em Lorena, no início de 2015, ela cumpria pena por tráfico. Ao deixar a unidade, a primeira pessoa que abraçou foi o filho de 6 anos, que só via nas visitas. “Pior foi ficar longe dele. Não há lugar pior do mundo do que a prisão para uma mãe”, disse.

P2 tem creche e maternidade em Tremembé

A Penitenciária Feminina 2 de Tremembé foi a primeira do Estado a ser construída com creche e maternidade. Abriga atualmente 1.012 mulheres, 11,45% acima da capacidade de 908.

“Mas não adianta ter só um prédio bonito, com arquitetura adequada. Tem que ter um corpo funcional que pensa nas necessidades dessas mulheres, sem abrir mão da segurança”, disse Fábio Brandão, diretor da unidade.

O setor é decorado com desenhos e as mães podem ficar com os bebês até os seis meses. Todas celas têm berços. Atualmente, há nove presas gestantes. Em 2016, 10 grávidas foram colocadas em prisão domiciliar.

Brandão conta o que leu no diário do bebê de uma das presas: “‘A mãe quer pedir perdão por ter feito você vir ao mundo dentro de uma prisão’. Não pude deixar de me emocionar”