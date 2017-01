Mãe e filha sofrem tantativa de assalto em Tremembé

Home

- 11:00

Daniela Santos

São José dos Campos



A Polícia Civil investiga uma tentativa de assalto a mãe e filha na noite deste domingo (29) no bairro Jardim Santana, em Tremembé. Ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Militar, as vítimas, de 48 e 70 anos, estavam dentro do veículo quando foram surpreendidos pelos bandidos, que atiraram duas vezes. A mãe foi baleada na perna e a filha, na boca. Ambas foram encaminhadas, sem gravidade, ao Hospital Regional de Taubaté.



A PM ainda informou que, de acordo com testemunhas, os bandidos – a princípio – teriam fugido a pé, roubaram uma motocicleta e foram até a estrada Rio Doce. Lá, abandonaram a moto e fugiram em um veículo Gol Bola branco, sentido Rodovia Amador Bueno da Veiga.



A Polícia Militar reforçou o aviso para que a população na reaja, de forma alguma, a um assalto.