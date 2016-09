'Mãe do PAC', Dilma conclui só 17% das obras na RMVale

Home

- 01:05

Ex-presidente deixa o governo após concluir apenas 17% das obras previstas para a região: no segundo mandato da petista, Vale ganhou mais 40 mil desempregados; Bolsa Família beneficia 81 mil

Redação

São José dos Campos

A despedida em caráter definitivo de Dilma Rousseff (PT), na quarta-feira, transferiu para o presidente Michel Temer (PMDB) a missão de concluir obras inacabadas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), gerar investimentos e retomar empregos na região.

Entre avanços sociais e retrocessos em ações de infraestrutura, a herança deixada para o novo governo na RMVale inclui 83% de obras à espera de conclusão e 40 mil novos desempregados. Em contrapartida, um total de 193.023 famílias estão inscritas em programas sociais do governo. Só o Bolsa Família contempla 81.793 beneficiários na região.

A mudança de comando no país e a recuperação econômica, no entanto, ainda são vistas como um desejo difícil de ser alcançado. Nove anos após a criação do PAC, por exemplo, apenas 17% das obras previstas para a região foram finalizadas. A última delas foi a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. A entrega, entretanto, aconteceu durante o governo interino do peemedebista.

Números. De 180 projetos aprovados, apenas 31 foram concluídos por enquanto. Outros 77 estão em andamento. Há ainda 59 no estágio que precede a licitação. O BRT (Transporte Rápido por Ônibus), em São José, no valor de R$ 800 milhões, ainda não teve a licitação concluída.

Em Taubaté, foram 19 obras anunciadas e oito concluídas (42%). O presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMVale, Toninho Colucci (PPS), diz que o quadro de estagnação deverá continuar durante toda a gestão de Michel Temer. “Acho que Dilma e Temer têm o mesmo DNA. Fazem parte da mesma chapa eleita em 2014. São farinha do mesmo saco. Para melhorar, só uma nova eleição para presidente em 2018”, afirmou. Colucci aposta que os próximos dois anos serão de muita dificuldade na região.

Conquistas. O comando do PT na região ressalta os avanços sociais e a implantação do programa Mais Médicos em áreas carentes de São José, Jacareí e Ubatuba. “Houve investimentos no porto de São Sebastião, implantação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Mais Médicos em várias comunidades pobres. O acordo entre Brasil e China, trouxe a Cherry para Jacareí, onde também houve tratamento de esgoto pelo PAC”, afirmou a coordenadora do PT na região, Rose Gaspar. “O Trem Bala não saiu, mas o projeto está pronto e depende da questão econômica para ser feito”, concluiu Rose.

O legado deixado por Dilma Rousseff nas cidades da RMVale

- Emprego

O Vale registra a perda de 9.636 postos de trabalho de janeiro a julho deste ano, o segundo pior resultado desde 2002, de acordo com números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Região perdeu 39.143 empregos desde o início do segundo mandato da presidente afastada Dilma Rousseff (PT), iniciado em janeiro do ano passado.

- Infraestrutura

Desse total, 77 projetos estão em andamento. Outros 59 estão na fase de ação preparatória, estágio inicial que precede a licitação. As obras que sequer foram licitadas correm o risco de ficar no papel, já que o orçamento sofrerá cortes no governo de Michel Temer.

- Social

Em agosto deste ano, a região tinha 81.793 famílias recebendo o Bolsa Família. Isso deu um total de R$ 13.443.081 em repasses, uma média de R$ 164 por família. Das 39 cidades da região, 12 atingiram a meta de levar o benefício a todas as famílias pobres. Ao todo, são 193.023 famílias inscritas no Cadastro Único, do governo federal, que inclui o Bolsa Família e outros programas sociais.