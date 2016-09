Luiz Araújo mira titularidade em Choque-Rei

Home

Maior promessa das categorias de base do São Paulo, o meia Luiz Araújo pode ser uma das novidades do técnico Ricardo Gomes para o próximo compromisso da equipe, o clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Palestra Itália. A necessidade de lançar mão do jovem atleta de 20 anos se dá em função de o peruano Christian Cueva integrar a seleção de seu país.



Na próxima terça-feira, a partir das 23h15 (de Brasília), Cueva defenderá o Peru diante do Equador, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Dessa forma, a presença do titular são-paulino, embora improvável por conta do desgaste do jogo e da viagem de volta até o Brasil, segue como dúvida até quarta.



Com a possível vaga aberta no setor de criação do Tricolor, Ricardo Gomes testou Luiz Araújo no lugar de Cueva durante os treinos fechados desta semana. Com 14 jogos pelo profissional do São Paulo, o camisa 31 não esconde a ansiedade e a expectativa de poder começar o Choque-Rei no dia 7 de setembro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.



"Temos tido uma semana em que a equipe toda vem trabalhando muito forte para se preparar bem e estar pronto para a partida contra o Palmeiras. O professor Ricardo Gomes me deu chances, e a expectativa é melhor possível, quero fazer o melhor que puder para ajudar o São Paulo a sair vitorioso desse jogo", relatou o jovem promissor.



A expectativa positiva que torcida, comissão técnica e diretoria do São Paulo carregam em relação a Luiz Araújo tem fundamento. Destaque das categorias de base, o jogador foi o artilheiro da Copa Libertadores sub-20 deste ano, com cinco gols marcados, ajudando o Tricolor a conquistar o torneio. Pelo time principal, ele ainda não foi às redes, mas colaborou com uma assistência.