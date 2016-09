Lucca agrada Cristóvão, mas deve seguir na reserva

Home

- 11:37

São Paulo



O atacante Lucca vive de altos e baixos desde que chegou ao Corinthians, em setembro do ano passado. Primeiro sensação e talismã do título brasileiro, foi alçado à condição de titular da equipe na Libertadores. Depois, o desempenho piorou e tornou-se quarta opção ofensiva apenas, saindo poucas vezes até do banco. Agora, no entanto, parece estar em um momento de retomada.



Bastante elogiado pelo técnico Cristóvão Borges no empate por 1 a 1 com o Fluminense, na quarta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ele ganhou força na briga com Marlone, Marquinhos Gabriel e Romero, opções de lado mais utilizadas recentemente. Giovanni Augusto é outra das opções, mas tem mais características de armador.



- Às vezes, quando o jogador está no banco, ele entra preparado, participa, todos eles já iniciaram o jogo e não tiveram a mesma performance-, avaliou o treinador corintiano, que escalou Lucca na função de centroavante, no lugar de Guilherme, mas dificilmente o manterá na função. A ideia com o “falso 9” é ter mais qualidade no passe, enquanto Lucca foi usado para ter mais profundidade.



O mais provável é que ele apareça como opção para a má fase de Marquinhos Gabriel, bastante criticado pela torcida nos últimos jogos, ou até mesmo Marlone, que não desempenho um bom papel na etapa final contra o Flu, na avaliação do próprio Cristóvão.



- Isso se deve ao trabalho que a gente vem fazendo, isso tem que ser com boa performance dentro de campo e nos treinamentos. O Marlone jogou bem o primeiro tempo, no segundo teve dificuldades. Aí o Lucca entrou e deu uma força-, analisou o comandante.



O próximo compromisso do Alvinegro será contra o Sport, na quinta-feira, dia 8 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Dono de 37 pontos, o clube está na quarta colocação, mas pode ser ultrapassado sem entrar em campo. O Grêmio, que tem um ponto a menos, faz um jogo atrasado da 19ª rodada contra o Botafogo, no domingo, no Rio de Janeiro.