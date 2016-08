Lucão deve permanecer no clube

Home

O zagueiro Lucão deve permanecer no São Paulo ao menos até o término da temporada 2016. A negociação entre o clube do Morumbi e o Dínamo de Zagreb, da Croácia, não foi concretizada a dois dias para o encerramento da janela de transferências para a Europa.



Primeiramente, a equipe croata tinha o interesse pelo empréstimo do camisa 4 tricolor, situação que não interessava à diretoria do São Paulo. No entanto, como não houve acerto entre os dois clubes, Lucão ficará no Morumbi e não disputará a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa pela agremiação croata.



Ainda sem ter sido aproveitado pelo recém-contratado Ricardo Gomes, Lucão fez sua última partida no longínquo 1º de junho, diante do Figueirense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, já são 21 jogos em que o defensor, revelado no CT de Cotia, não entra em campo. No setor, o Tricolor conta com Maicon, Lyanco, Lugano, Douglas e Rodrigo Caio, que recentemente tirou passaporte europeu para ter facilidade em defender qualquer camisa do Velho Continente.



Avaliado em seis milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), Lucão tem seus direitos econômicos divididos entre São Paulo (75%) e o empresário Giuliano Bertolucci (20%). Os outros 5% pertencem ao próprio atleta, que não chegou a ser envolvido na negociação de Maicon com o Porto, em sua primeira oportunidade de jogar na Europa.



No 11º lugar do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, o São Paulo se reapresenta nesta terça-feira, quando dará início à preparação para o clássico contra o Palmeiras, marcado para o dia 7 de setembro, no Palestra Itália, pela 23ª rodada da competição.