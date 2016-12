Lotérica no Centro de Taubaté é alvo de criminosos no início da tarde desta quarta-feira

Home

Uma lotérica localizada na rua do mercado municipal de Taubaté foi alvo de criminosos no início da tarde desta quarta-feira (28).



Segundo a Polícia Militar, dois homens chegaram até o local em uma motocicleta. Um deles estava com arma de fogo, entrou no estabelecimento e pegou todo o dinheiro que estava em caixa. O valor do prejuízo ainda não foi contabilizado.



O outro criminoso dava cobertura na parte de fora do local. Ambos fugiram. Não houve troca de tiros. A Polícia Civil investiga o caso.