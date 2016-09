‘Lotação da Muamba’ leva ambulantes para São José

Home

- 20:50

Associação Comercial e Industrial pede aumento da fiscalização para barrar concorrência desleal



Danilo Alvim

São José dos Campos

Lotações com vendedores ambulantes de outras cidades têm invadido o centro de São José dos Campos. Eles chegam no início da manhã e vão embora após o horário comercial com dinheiro no bolso e livres das taxas municipais cobradas dos camelôs que atuam de forma legalizada na cidade.

A situação foi confirmada ontem pelo presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial), Felipe Cury. Segundo ele, esse é um problema decorrente da fiscalização municipal, que não imporia penalidades. “Os espertalhões de outras cidades vêm para usufruir do comércio de São José. Eles não pagam nada e vão embora dando risada”, disse o dirigente. “Ninguém é punido aqui. A cidade está abandonada. É concorrência desleal com quem paga seus impostos."

Já a Polícia Militar comunicou que teve conhecimento de que indivíduos em situação de vulnerabilidade social teriam sido estimulados a vir para São José, mas ainda não conseguiu flagrar a situação.

A cidade conta hoje com cerca de 5.000 camelôs que atuam de forma ilegal, segundo a Adei (Associação de Economia Informal), entidade que representa os ambulantes. “Esta invasão acontece há muito tempo. É necessário ter um controle maior. Saber quantos são e de onde vem”, disse o presidente da Adei, Messias Lelis da Silva, que vende caldo de cana na avenida Anchieta.

Taxas. De acordo com ele, foi proposto à prefeitura que fossem estipuladas taxas para vendedores ambulantes de fora, porém não houve acordo. Desde 1997, por força de uma lei municipal a concessão para novas licenças para ambulantes está ‘congelada’. Já são 19 anos sem novas licenças para ambulantes.

São 655 camelôs regularizados em São José com autorização para trabalhar e inscrição municipal, segundo a Secretaria da Fazenda.

Outro lado. Por meio de nota, a Prefeitura de São José informou que monitora constantemente as atividades comerciais buscando identificar possíveis irregularidades.

De acordo com a administração municipal, um grupo de 158 guardas passou por treinamento para poder atender as ocorrências. Entre janeiro e agosto deste ano, foram formalizadas 80 apreensões de mercadorias irregulares em São José.