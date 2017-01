Lorena sofre com as fortes chuvas da tarde desta terça-feira

Home

Daniela Santos

Lorena



Lorena sofreu com as fortes chuvas que caíram sob a cidade na tarde desta terça-feira (25), principalmente no período entre às 17h e 17h50.



A Defesa Civil informou que mapeou os pontos de maior risco. A região mais atingida foi no bairro Jardim Novo Horizonte onde, em apenas 45 minutos, choveu cerca de 50,5 milímetros. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviços Municipais, Guardas Municipais e da Defesa Civil estiveram nas ruas para atender às necessidades dos munícipes.



Ao todo, Lorena conta com três pluviômetros automáticos, um pluviômetro manual, seis semi-automáticos e um fluviômetro. Não houve deslizamentos nem pessoas desalojadas.



O maior índice de ocorrências foi registrada nos bairros Santa Edwiges, com extravasamento do Rio Mandi, (não afetou às ruas); Bairro da Cruz, Cabelinha, Centro, Olaria, Vila Rica, Vila Cida, Cidade Industrial, Santo Antônio e Vila Nunes.



Tempo. De acordo com o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), a quarta-feira (25) deverá ter sol entre nuvens e grande probabilidade de fortes chuvas no fim da tarde. A mínima deve ficar em torno dos 21ºC e as máximas não deverá dos 31ºC.