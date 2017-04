Longe de casa, São José busca a segunda vitória

Home

- 11:36

Marcos Eduardo Carvalho

Guaratinguetá

O São José faz hoje o seu primeiro jogo em ‘casa’, no Campeonato Paulista da Quarta Divisão. Porém, contra o Jabaquara, às 15h, pela segunda rodada, a partida será disputada no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

Aliás, os dois primeiros jogos como mandantes serão neste local, pois a Águia foi punida com perda de dois mandos de jogo no ano passado por conta do mau comportamento da torcida, em jogo contra o Flamengo de Guarulhos. Assim, o torcedor que quiser acompanhar a Águia nesta Quinta-Feira Santa terá que viajar cerca de 100 quilômetros.

Ao menos, os comandados do técnico Francisco Oliveira tiveram uma boa estreia, ao vencer o União de Mogi das Cruzes por 2 a 0, fora de casa, no último domingo. Com o resultado positivo no final de semana, os jogadores da Águia do Vale estão mais confiantes para a sequência. Um deles é o atacante Ruero, que é da cidade, participava de torneios no futebol amador e agora, pela primeira vez, tem uma oportunidade no profissionalismo.

“Tem que trabalhar forte. Era meu sonho ser jogador profissional e agora estou me esforçando bastante. Vamos brigar pelo acesso, pois o time mostrou para a torcida aí que tem condições de subir”, afirmou o atleta.

Inusitado. O Jabaquara, adversário de logo mais, vem de empate em casa contra o estreante Real Cubatense. Na oportunidade, o time visitante entrou em campo com apenas dez jogadores, pois também teve problemas de inscrição.