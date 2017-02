Lojistas criticam ambulantes na região central de São José

Home

- 09:43

Comerciantes reclamam de barrancas montadas diariamente no local, congestionando o fluxo de pedestres no calçadão



Danilo Alvim

São José dos Campos

Sem fiscalização, o centro de São José dos Campos é invadido por ambulantes que congestionam o fluxo de pessoas no calçadão da rua Sete de Setembro.

De acordo com lojistas, os camelôs montam barracas no local todos os dias e comercializam seus produtos. Entre eles, guarda-chuva, pipoca, frutas e até desentupidor de fogão. O dia de pico é no sábado, quando mal é possível andar. “A fiscalização é zero. Desde o começo do ano está assim. Cada quarteirão tem mais de dois ou três ambulantes. Nunca vi nada parecido”, disse o proprietário da Criativa Modas José Abelardo.

Além do excesso de camelôs, o forte cheiro de urina e a sujeira espalhada pelo calçadão gera um mal olhar por parte das pessoas. “Se o cliente tiver uma experiência ruim de compra pode ser que não volte mais e escolha um shopping da próxima vez”, disse o diretor-presidente da Loja de roupas infantis Paratodos Thiago Makino. Um abaixo assinado está sendo organizado com empresários da região cobrando maior fiscalização dos ambulantes.

Reação. O presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial) Felipe Cury, revelou que vem recebendo denúncias de associados sobre a invasão dos ambulantes e promete tomar todas as medidas cabíveis contra o movimento. “Ninguém tem o direito de burlar a lei e ficar em pune. Isso tem que acabar por bem ou por mal. O calçadão é do povo e eles atrapalham o direito de ida e vinda das pessoas”.

Por força de uma lei municipal, a concessão para novas licenças para ambulantes está 'congelada' em São José desde 1997. “Somos contra esse pessoal sem licença. A maioria chega de outras cidades da região”, disse o presidente da ADEI (Associação de Economia Informal) -- a entidade representante dos vendedores de rua.

Atualmente, São José tem 655 ambulantes com autorização para trabalhar e inscrição municipal, segundo a Secretaria da Fazenda. A ADEI estima que 5.000 atuam sem licença na cidade.

Prefeitura quer ‘fechar o cerco’

Prometendo fechar o cerco contra ambulantes sem licença, a Prefeitura de São José dos Campos informou que a invasão de ambulantes no centro é uma situação que a população já vem observando nos últimos anos e que o atual governo já adotou algumas medidas práticas para enfrentar a situação. Entre as medidas, está a implantação de uma frente especial para coibir e fiscalizar os vendedores que não têm licença para trabalhar.

Multa. Em caso de descumprimento da legislação, a prefeitura alerta, que os ambulantes poderão ter a mercadoria apreendida e receber multa. De acordo com a administração municipal, o Departamento de Fiscalização realizou nesta semana mais de 50 abordagens a vendedores ambulantes, com 200 apreensões de mercadorias.