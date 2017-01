Livro conta história dos animais do Parque da Cidade de São José

Home

- 06:49

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Foi em uma pedalada pelos parques de São José que o paulistano Sandro Luiz Cuesta se rendeu aos encantos da cidade. E foi graças aos nossos campos, que o então administrador de empresas descobriu sua vocação: a literatura.

Morador das terras de cá há 12 anos, Sandro ocupa a cadeira de número 30 na Academia Joseense de Letras, que tem como patrono Arnaldo Antunes. Seu primeiro livro foi “Chegando Perto”, escritor em um momento de decepção e solidão, segundo suas palavras.

Atualmente são sete livros escritos. O último, “As Aventuras da Garça Sophie”, lançado em 2016, traz uma homenagem a cidade em meio a um conto infantil. Na trama, a história da amizade entre animais que moram no Parque da Cidade.

No entanto, eles nunca se encontravam uma vez que cada um morava em um canto. Até que a tartaruga Anabella confidenciou para a garça Sophie que as capivaras se sentiam sozinhas no lago principal. E, ao visitá-las, Sophie então teve uma ideia: uma festa reunindo não só os animais do Parque da Cidade, mas do Santos Dumont e do Vicentina Aranha, em uma grande festa.

Bastidores. Foram quatro meses de pesquisa até a confecção do livro. “Estudei os animais, tirei foto de todos os que vi pela frente. desde esquilos, patos e até uma grande lagarto, chamado Teiú, que mora no Parque da Cidade bem lá no fundo”, contou. “Depois, entreguei esse material a ilustradora Tuca Iralah, que deu vida aos personagens”.

O projeto teve ainda a parceria de Beatriz Formigoni, que patrocinou parte da tiragem do livro. “Há cada exemplar vendido, um foi doado para instituições assistidas por crianças carentes. Até o momento, 250 exemplares foram entregues”, afirmou o escritor.

Continuação. A ideia de levar a literatura às crianças por meio de espaços que elas conhecem terá uma continuação. “Já estou trabalhando em outro livro que contemplará outros dois parques que a cidade ganhou: o Ribeirão Vermelho, no Urbanova Urbanos, e o Alberto Simões, em Altos de Santana. Estou estudando formas de publicar o livro de forma a atrair a atenção da criançada”.

Por ora, quem quiser saber mais sobre a aventura de Sophie e seus amigos, pode entrar no Facebook oficial da obra: https://goo.gl/BnXEiP.