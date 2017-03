Limite na Nove de Julho deve passar de 40km/h para 50km/h

Home

Estudo realizado pelo governo Felicio Ramuth apontou que avenida comporta 49 km/h; falta definir a data para mudança

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O governo Felicio Ramuth (PSDB) finalizou o estudo técnico para aumentar o limite de velocidade na avenida 9 de Julho, no centro de São José dos Campos. Profissionais da prefeitura concluíram que 49 km/h deve ser a máxima na via.

A administração, entretanto, vai arredondar o limite para 50 km/h. Hoje, motoristas que trafegam pela avenida não podem passar dos 40 km/h. A data de alteração na máxima da 9 de Julho ainda será definida pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

“Temos uma técnica, estabelecida pela legislação, para determinar a velocidade de uma via. Fizemos recentemente um levantamento e, pela aplicação dessa metodologia, a velocidade lá é 49 km/h. Vamos arredondar [para 50km/h]”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana Paulo Guimarães à ‘Logos FM’.

A bancada do PT na Câmara de São José dos Campos é contra o aumento do limite de velocidade na avenida.

Intervenções. A máxima na via foi reduzida de 50 km/h para 40 km/h no governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). A mudança aconteceu após as intervenções do projeto ‘Novo Centro’.

Após a requalificação, a 9 de Julho perdeu parte do canteiro central e ganhou uma ciclovia segregada do tráfego de carros. As obras geraram polêmica entre alguns moradores do entorno da via.

Guimarães defendeu o conceito adotado, mas criticou o modo de condução da obra. “São conceitos legais, que eu defendo como técnico, mas precisamos tomar cuidado para que o projeto não queime o conceito. É indiscutível que a cidade precisa de ciclovias e corredores de ônibus, mas se faço de qualquer jeito, crio uma antipatia da população com aquelas medidas. E é um pouco disso que noto na 9 de Julho”, afirmou.

Trechos. O trecho entre a avenida Madre Theresa e a rua Luiz Jacinto, chamada de ‘Curva do S’, é outro ponto com provável aumento de velocidade nos próximos meses. O limite atual é de 40 km/h, mas a administração trabalha para alterá-lo.