Liminar derruba regulamentação do Uber em S.José

19:20

Danilo Alvim

São José dos Campos

A 1ª Vara de Fazenda Pública de São José dos Campos concedeu hoje uma liminar que suspendeu o decreto que regulamentava o Uber em São José dos Campos.

Em fevereiro, o prefeito Felício Ramuth (PSDB), assinou um decreto que autorizava os serviços de transporte individual por aplicativos na cidade.

A plataforma, em que o usuário pede o carro pelo celular, tem preço previamente definido e ainda pode dividir com outros passageiros para diminuir o valor, está em outras 480 cidades do mundo inteiro, e chegou a São José no fim do ano passado, o 30º município no Brasil a aderir o aplicativo.

O Uber, por meio de nota, classificou o fim da regulamentação como "a legitimidade das atividades dos motoristas particulares na cidade, assim como outras dezenas de decisões judiciais no Brasil".

Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos informou que vai recorrer da decisão, embora ainda não tenha sido notificada oficialmente da liminar. "Visto que outras cidades regulamentam a atividade por meio de decreto, como é o caso de São Paulo, nós vamos recorrer da decisão".

Decreto. A implantação do decreto assinado pelo prefeito Felício Ramuth (PSDB), no começo de fevereiro, exigia que as empresas responsáveis pelo serviço tivessem sede em São José, pagassem impostos ao município e também divulgassem dados das corridas e dos condutores à prefeitura.

O descumprimento das regras, como transportar passageiros sem credenciamento, cadastro ou autorização, previa multa de R$ 1.544,85.