Licitação para as obras do BRT só vai sair em 2018, diz governo

Previsão é que concorrência para implantação do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) aconteça somente no próximo ano, de acordo com a prefeitura. Secretário afirma que é preciso analisar o impacto-financeiro

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A abertura da concorrência pública para as obras do BRT (Transporte Rápido por Ônibus), em São José dos Campos, ficará para 2018. A previsão é do secretário de Gestão Habitacional e Obras, José Turano Júnior, responsável pela elaboração do edital da licitação.

De acordo com Turano, é necessário primeiro analisar o impacto econômico-financeiro para a prefeitura. Embora a Caixa tenha liberado um financiamento de R$ 800 milhões para o projeto, o município ainda precisa garantir uma contrapartida de R$ 42 milhões.

O projeto básico de implantação do modal, elaborado na gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT), está em fase de revisão pelos técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Concluída essa etapa, a Caixa precisa aprovar as mudanças no projeto básico.

Só então a Secretaria de Gestão Habitacional e Obras começa a preparar o edital de licitação das obras. “Este ano vai ser praticamente só de estudos. Em relação a começo de obra, precisa ver como está a arrecadação, porque existe uma contrapartida da prefeitura. O financiamento da Caixa está liberado, mas tem contrapartida do município. Em 2018, a gente começa a tratar da licitação”, afirmou Turano à TV Câmara.

Estudos. A revisão do projeto do BRT, iniciada em janeiro, foi dividida em três etapas. A primeira consiste em analisar os documentos deixados pelo governo anterior, observando possíveis pendências.

O prefeito Felicio Ramuth (PSDB) espera realizar uma coletiva neste mês para apresentar os principais resultados desta primeira parte. A segunda etapa do processo de revisão vai focar na demanda do transporte público nas diversas regiões da cidade. Por último, o governo espera definir a fase executiva, com todo o detalhamento do projeto e seu funcionamento.

Projeto de Ruy Ohtake pode ser descartado

O esboço arquitetônico e urbanístico do BRT, assinado pelo renomado arquiteto Ruy Ohtake, poderá ser descartado pelo governo Felicio.

O secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães, disse que a proposta do arquiteto está sendo revisada. “Esses projetos do Ruy Ohtake têm dois conceitos: um estético e outro de funcionalidade. A questão estética, a gente não pode discutir. Bonito ou feio, depende do gosto de cada um”, disse Guimarães. “Agora, não está claro na documentação que a gente levantou qual a funcionalidade deste projeto. É uma coisa que será analisada. Pode ou não ir para frente”, completou.

Solar. Ohtake, durante apresentação do projeto, em abril de 2015, explicou que os pontos de parada teriam uso de energia solar. Ou seja, a energia acumulada durante o dia serviria para iluminar os terminais à noite. “As paradas serão um ponto de referência. Além do conforto para os que estão esperando o ônibus, construtivamente sustentáveis, serão principalmente um marco estético”, disse Ohtake à época.