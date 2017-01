Licitação não prevê amostras dos kits escolares

Home

- 07:34

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O edital de licitação para compra de material escolar aos alunos da rede municipal de São José, lançado pelo governo Felicio Ramuth (PSDB) há uma semana, possibilita que as empresas vencedoras forneçam produtos sem apresentar, de imediato, amostras que comprovem a qualidade dos itens.

A prefeitura receberá os materiais de forma provisória para que cheguem a tempo aos estudantes. Só depois irá verificar se os produtos atendem à especificação do edital. Em tese, o envio de amostras, antes que os materiais sejam distribuídos, garante a qualidade dos materiais.

Em 2015, a administração reprovou o caderno do kit escolar, que não apresentava o tamanho correto e tinha a capa fora dos padrões exigidos. O governo Felicio espera definir as empresas fornecedoras dos materiais no próximo dia 31. Os tucanos cancelaram o edital aberto no fim da gestão Carlinhos Almeida (PT) alegando irregularidades. Agora, correm contra o tempo para viabilizar a entrega até o início das aulas, em 6 de fevereiro.

“Essa história de não exigir amostra traz um risco enorme à qualidade. Pode ocasionar um sério prejuízo. Se você faz um recebimento provisório, entrega aos alunos, como vai devolver um material usado à empresa, caso ele apresente erros?”, questionou o vereador Wagner Balieiro (PT).

Outro lado. O prefeito Felicio Ramuth disse que a “amostra é algo secundário” no processo. “As descrições e especificações técnicas estão muito claras. Essa é a parte importe, você fazer uma boa descrição técnica. A amostra é algo secundário a nosso ver. Qualquer entrega fora da especificação pode ser devolvida. Acredito que não vamos ter problemas”, declarou o tucano.