Líbia tem 34 soldados mortos em ofensiva contra Estado Islâmico

As forças armadas da Líbia sofreram hoje (28) 34 baixas e mais de 180 feridos durante uma ofensiva contra posições do grupo terrorista Estado Islâmico, na cidade de Sirte, informa a agência Reuters, citando fontes militares. De acordo com a publicação, tropas líbias conseguiram avançar durante o ataque, mas tiveram grandes dificuldades em enfrentar ataques de homens-bomba, morteiros e minas por parte dos extremistas.

Cerca de mil soldados participaram da operação. Os militares destacaram ainda que, durante a ofensiva deste domingo, os terroristas tentaram detonar pelo menos cinco carros-bomba, mas todas as tentativas acabaram falhando.

As forças do governo líbio vêm travando combates contra o Estado Islâmico, em Sirte, na Líbia, desde junho desde ano, já tendo conseguido retomar o controle de 70% da cidade, informam fontes.