Levantamento traça raio-x dos prefeitos eleitos na região

- 09:39

Perfil médio entre os vencedores das urnas em outubro é homem, empresário, com a idade entre 40 e 50 anos, formação universitária e filiado a partido político de centro ou centro-direita, apontam dados do TSE



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Homem, empresário, idade entre 40 e 50 anos, formação universitária e filiad[/TXT]o a partido político de centro ou centro-direita. Esse é o perfil médio dos prefeitos que assumiram mandato na RMVale no início desta semana.

O levantamento feito por O VALE usou como base a declaração dos candidatos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante a campanha do ano passado. Dos 39 prefeitos da região, 34 são homens (87,1%) e cinco são mulheres (12,8%).

Outro dado que salta aos olhos é o nível de escolaridade dos eleitos em outubro do ano passado. Um total de 29 concluíram o ensino superior (74,3%) e seis terminaram o ensino médio (15,3%). Há ainda três que ingressaram no ensino superior, mas ainda não obtiveram diploma (7,6%).

Em Natividade da Serra está o único caso de quem declarou apenas o ensino fundamental incompleto. Lurdinha (PPS), dona de casa de 71 anos, é também é mais idosa entre os eleitos em outubro do ano passado.

Na outra ponta, está o advogado Thales Gabriel Fonseca (SD). Aos 30 anos, o prefeito de Cruzeiro é o mais jovem da região. Eleito com 17.211 votos, Thales vai administrar o município com mais de 80 mil pessoas, no Vale Histórico. Devido à pouca idade, ele usa o discurso de renovação. “Precisarei da população para fazermos da união o combustível para a renovação de nossa cidade”, disse.

Entre Dona Lurdinha e Thales, há outros 37 prefeitos, a maioria com idade entre 40 a 50 anos. São 18 gestores (46,1%) com esse perfil. Nove têm entre 50 a 60 anos (23,7%). Sete entre 30 a 40 anos (17,9%).

Ocupação. O prefeito de São José, Felicio Ramuth (PSDB), ilustra bem o perfil dos novos gestores da região. O tucano é empresário e administrador de empresas, assim como outros nove prefeitos. Há ainda cinco advogados, quatro servidores públicos, três comerciantes, dois médicos e dois militares.

PSDB levou uma em cada quatro prefeituras em São Paulo

A Fundação Seade finalizou nesta semana o perfil dos prefeitos paulistas eleitos ou reeleitos nas eleições municipais de 2016. A instituição levou em conta o grau de instrução, a faixa etária e a ocupação exercida pelos vencedores antes da eleição. Há ainda a informação sobre a quantidade de prefeitos eleitos por partido.

No total de prefeitos eleitos, 48,4% (312) estão na faixa etária de 45 a 59 anos. Apenas dez (1,5%) têm idade entre 25 e 29 anos e cinco possuem 75 anos ou mais. Ainda quando eram candidatos, 100 exerciam profissão como empresário, 97 ocupavam o cargo de prefeito, 41 desempenhavam suas atividades como servidores públicos e 37 eram advogados.

No geral, 62,9% dos prefeitos (405) possuem grau de instrução superior e 20% (129) completaram o ensino médio. Prefeitos de 32 municípios do Estado de São Paulo (4,3%) têm ensino fundamental incompleto.

Tucano. O bom desempenho dos candidatos do PSDB no Vale se refletiu em todo o território paulista. Ao todo, 168 prefeitos tucanos foram empossados no último domingo em São Paulo. O PMDB, segundo colocado, tem 82 nomes, seguido por PTB (63), PSD (60), DEM (52), PSB (45), PV (34), PPS (34) e PR (32).

Brasil. Nas primeiras eleições realizadas após o fim do financiamento de empresas a candidatos e partidos, o que reduziu a menos da metade os recursos das campanhas, pouco mudou no perfil dos governantes escolhidos pela população.

Eles continuam a ser predominantemente homens (87%), brancos (58%) e na faixa etária entre 40 e 49 anos (34%). O número de mulheres eleitas permaneceu estacionado em 13%, na comparação com a eleição anterior, num contraste com o número de eleitoras, que no pleito de 2016 corresponderam a 52%.